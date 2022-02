Renuevan la serie de Halo para una segunda temporada

El próximo 24 de marzo, la serie de Halo estará llegando en exclusiva a Paramount+, y parece que sus productores le tienen tanta fe al proyecto que incluso ya confirmaron una segunda temporada. Así es, Paramount+ ya anunció que este proyecto seguirá adelante con una segunda parte, y acá tenemos sus primeros detalles oficiales.

La noticia se dio a conocer como parte del ViacomCBS Investor Day el día de hoy. David Wiener, quien trabajó en Brave New World, reemplazará a Steven Kane y Kyle Killen como productor ejecutivo. De hecho, ya se anticipaba que tanto Kane como Killen fueran a dejar de lado el show después de la primera temporada.

Por otra parte, Pablo Schreiber y Natascha McElhone regresarán como Master Chief y Dr. Halsey respectivamente. Mismo caso con Jen Taylor, quien presta su voz a Cortana tanto en los videojuegos como en la serie live-action.

Fuera de lo anterior no tenemos más detalles al respecto, ya que como te decía anteriormente, todavía falta poco más de un mes para la llegada de la primera temporada así que no tendría sentido revelar información sobre la trama de esta segunda parte.

En temas relacionados, la serie de Halo podría retrasarse debido a que el compositor de los juegos presentó una demanda en contra de Microsoft y por aquí puedes conocer toda la información oficial.

Nota del editor: Halo es una de las franquicias más exitosas no solamente de Microsoft, sino en toda la industria de los videojuegos. Tiene sentido que la serie fuese a tener muchas temporadas más incluso si la primera no tuviera muy buena recepción. Después de todo, no haces una serie de esta saga solamente para cancelarla después de una temporada.

Via: IGN