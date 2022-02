Sonic tendrá una tercera película y serie live-action

Todavía faltan un par de meses para el estreno de Sonic the Hedgehog 2, no obstante, Sega está muy confiado sobre el futuro de la franquicia tanto en el cine como en la televisión. Es por eso que el día de hoy, Haruki Satomi, CEO de SEGA CORPORATION, anunció que una tercera película del erizo ya está en desarrollo así como una serie live-action para Paramount+.

La noticia fue confirmada mediante la cuenta de Twitter oficial de Sonic, en donde se compartió el siguiente mensaje:

A special message about the future of the Sonic franchise from the CEO of SEGA CORPORATION, Haruki Satomi: pic.twitter.com/i3XX5YwsY3

— Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) February 15, 2022