Recrean la ciudad de Onett de Earthbound en New Horizons

Los jugadores de Animal Crossing: New Horizons han demostrado el nivel de ingenio que poseen una vez más. Desde el lanzamiento de este título hace un par de semanas, hemos visto cómo se han recreado varios mapas icónicos de los videojuegos en este simulador de vida con animales, como el overworld de A Link to the Past. Ahora, esta comunidad ha dado el siguiente paso y nos muestran una recreación del pueblo inicial de Earthbound.

El creador incluso demostró su compromiso vistiendo al villager de Ness mientras corre por una recreación elaborada de Onett, mostrándonos la carretera, detalles como señales de stop y tapas de alcantarillas, así como algunos Easter Eggs, en donde podemos apreciar a Sans de Undertale en el fondo.

Ahora sólo nos queda esperar y ver si estos fanáticos deciden trabajar en proyectos más ambiciosos. ¿Qué tal el mundo de Breath of the Wild? ¿Tal vez una recreación del algún overworld de un juego de Mario?

Vía: Koumepo