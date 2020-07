Recrean icónica imagen de Breath of the Wild en Ghost of Tsushima

Ghost of Tsushima finalmente llegó a nuestras manos la semana pasada, e independientemente de que te haya gustado el juego o no, no podemos negar que tiene unas vistas y paisajes realmente hermosos. No es ningún secreto que la obra de Sucker Punch está fuertemente influenciada por otros juegos de mundo abierto como Red Dead Redemption, Assassin’s Creed y por supuesto, The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Para rendirle tributo a este último juego, un usuario en Twitter bajo el nombre de Kevin Madrid ha buscado recrear una de las escenas más icónicas de Breath of the Wild dentro de Ghost of Tsushima, y el resultado es casi perfecto:

“Tratando de recrear esta icónica imagen de Zelda en Ghost of Tsushima.”

Trying to recreate this iconic Zelda picture in #GhostOfTsushima pic.twitter.com/0xnk2wMv96 — Kevin Madrid (@KMadrid4) July 21, 2020

Los esfuerzos de Madrid inspiraron a otros usuarios a compartir sus propias versiones de escenas icónicas de Zelda, como Dylan Brown, que compartió esta otra imagen:

“¡Me encantó! Aquí hay una mía con una meta similar también.”

Love it! Here’s one of mine with a similar goal too! pic.twitter.com/L49nxoLcMi — Dylan Brown VO (@Barnacle310) July 21, 2020

Ghost of Tsushima ya está disponible en PlayStation 4 y acá te decimos por qué no deberías dejar pasar esta nueva exclusiva de la plataforma.

Fuente: Kevin Madrid / Dylan Brown