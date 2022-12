¿Quién será el nuevo Superman del DCU?

Pese a que solo hace un mes se confirmó el regreso de Henry Cavill al papel de Superman en el DCU, ayer se reveló que el actor no continuará con este papel, ya que los nuevos planes de James Gunn y Peter Safran no lo incluyen. De esta forma, los fans han comenzado a especular quién será el siguiente Hombre de Acero.

El anuncio de ayer confirmó que una película de Superman ya está en desarrollo, pero considerando que se trata de una versión joven del personaje, Cavill no fue seleccionado para el papel. De esta forma, los fans han comenzado a discutir en Twitter sobre el actor que será seleccionado para la cinta. Aunque por el momento no hay detalles, algunos han señalado a Sebastian Stan y Tom Holland como los principales candidatos.

“Podría haber muchos desacuerdos aquí, pero en un mundo en el que no trabajó tanto con Marvel, probablemente elegiría a Sebastian Stan como Superman. Creo que podría interpretar el papel bastante bien”.

Might get a lot of disagreements here, but in a world where he didn’t work so heavily with Marvel, I’d probably cast Sebastian Stan as Superman. I think he could play the role pretty damn well. — TheUnknownOne (@TheUnknownLurks) December 15, 2022

“Ahora que Henry Cavill se ha ido, creo que es hora de decir lo que todos estamos pensando. ¡@JamesGunn necesita elegir a Tom Holland como el nuevo Superman!”

now that Henry Cavill is gone. i think it's time to say what we're all thinking. @JamesGunn needs to cast Tom Holland as the new Superman!!!#TomHolland #iloveyoutomholland pic.twitter.com/tJjsuGbd3b — your residential silly goose (@branchinpaper15) December 15, 2022

Junto a esto, algunos han señalado que Cavill podría regresar al DCU interpretando la versión de Kingdom Come de Superman. Sin embargo, algo queda claro, los fans no quieren ver a Chris Pratt en este papel.

“Juro por Dios que si el maldito Chris Pratt es elegido como el nuevo Superman…”

I swear to god if Chris fucking Pratt gets cast as the new Superman… — rob ritchie 💡 (@ImRoob) December 15, 2022

Considerando que la película del joven Superman aún se está escribiendo, falta bastante tiempo antes de que se dé a conocer quién será el encargado de portar la capa de este héroe. En temas relacionados, puedes conocer más sobre este caso aquí.

Nota de Editor:

Es decepcionante que a solo un mes de su reingreso al DCU, Henry Cavill pierda, una vez más, este papel. Lo peor de todo, es que abandonó The Witcher por esto. Será interesante ver si Netflix decir recontratarlo, o si incluso Marvel aprovecha la oportunidad y lo añade al MCU.

Vía: Twitter