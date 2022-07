Quantic Dream explica por qué ya no hace juegos exclusivos para PlayStation

Una de las empresas que definió un género de videojuegos fue Quantic Dream, quienes decidieron dar un enfoque más cinemático para presentar historias extensas que no caben en solo dos horas. También, se les conocía por lanzar títulos exclusivos para PlayStation, algo que se perdió tras la salida de Detroit: Become Human y ahora ya conocemos la razón detrás del término de la colaboración.

Esto es lo que comentó el fundador de la empresa, David Cage, respecto a sus socios:

La colaboración con PlayStation fue maravillosa, cuando comenzamos a trabajar con ellos éramos un estudio muy pequeño. Hablamos del momento en el que comenzamos a trabajar en Heavy Rain, allá por 2007. Y han sido increíblemente buenos con nosotros, nos dieron toda la libertad creativa que quisimos, apoyaron los proyectos durante doce años y ha sido un increíble viaje juntos. Estamos muy orgullosos de todo lo que hemos conseguido juntos… Heavy Rain, Beyond: Two Souls y Detroit: Become Human, ninguno de estos juegos habrían sido posibles sin su apoyo.

Al mismo tiempo hay un punto tras doce años de colaboración en el que también tenemos deseos e inquietudes por hacer cosas distintas. Primero pensamos en ir con nuestros juegos al territorio del cross-platform.Pensamos que sería genial poder llegar a más gente que los usuarios que tienen una PS. Quisimos explorar diferentes tipos de juegos y diferentes cosas, además de hacer más de un juego a la vez, un deseo del propio equipo, podían hacer realidad la tonelada de ideas que tenían.

También llega un momento que piensas, ‘llevamos 20 años trabajando con editoras y ellas toman los riesgos financieros cuando apoyan tu proyecto. Ponen el dinero en la mesa y si el juego no triunfa ellos pierden. Por tanto, es justo que ellos se lleven la mayor parte del pastel’, y llegamos a un momento en el que pensamos que, quizás, también queríamos invertir ese dinero y tener todo el pastel para nosotros.