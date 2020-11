PS5 no permite copiar archivos de guardado a una memoria USB

Existen muchas maneras de transferir tu información de un PlayStation 4 a un PlayStation 5, sin embargo, las opciones son un tanto más limitadas con la nueva consola de Sony. Se ha revelado que el PS5 no permitirá copiar archivos de guardado a una memoria USB, por lo que la única manera de transferir dichos archivos entre consolas es a través de la nube que provee PlayStation Plus.

Al momento de redactar esta nota, la opción de copiar archivos directamente a una memoria USB no está disponible, no obstante, como con muchas otras funciones del PS4 que no estuvieron disponibles durante lanzamiento, Sony podría lanzar una actualización de software para implementarla.

Solo para ser claros, la habilidad de copiar archivos de guardado de PS4 a PS5 con USB sí es posible, lo que NO se puede es copiar archivos de un PS5 a otro PS5 con este método, por lo que si quieres hacerlo, deberás acudir a la nube de PlayStation Plus.

Via: Polygon