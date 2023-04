Primeras reseñas de Guardianes de la Galaxia Vol. 3

Lo deseemos o no, es hora de despedirse de Guardianes de la Galaxia. El escritor/director James Gunn prometió que Guardianes de la Galaxia Vol. 3 sería la despedida de la franquicia del equipo de Marvel. Sin mencionar que Gunn también se despide y se va a dirigir DC además de hacer una película de Superman.

Antes de unirse a la Competencia Distinguida, Gunn escribió y dirigió este tercer Guardianes, reuniendo a Star-Lord, Drax, Gamora, Rocket, Nebula, Kraglin y Groot para una batalla de alto riesgo con el Alto Evolutivo (interpretado por Chukwudi Iwuji), un genio loco decidido a – ¿qué más? – remodelar el universo a su imagen y semejanza.

Pero, ¿cumple Guardianes de la Galaxia Vol. 3 con las expectativas de las dos películas anteriores? En general, las primeras reacciones a las primeras proyecciones son muy positivas, y algunos la consideran la mejor película de Marvel en años. Aunque con la competencia reciente, eso no necesariamente es el mayor elogio del mundo. Aún así, la mayoría de las reacciones elogian mucho la película y el trabajo de Gunn. Sin embargo, algunos la han calificado de “inestable” y como la película más débil de la trilogía de Guardianes de la Galaxia, debido en parte a un villano algo decepcionante. Aquí hay una muestra de las críticas de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 hasta ahora:

My reaction to #GuardiansOfTheGalaxyVol3 : thank God that James Gunn is back in the MCU. This is easily the best Marvel movie in years and had a real, heartfelt, and surprisingly wistful heart. — David Crow (@DCrowsNest) April 28, 2023

“Mi reacción a Guardians of the Galaxy Vol. 3: gracias a Dios James Gunn regresó al MCU. Esta es, sin dudas la mejor película de Marvel en años, de verdad me provocó sentimientos en el corazón.”

#GotGVol3 is a really lovely goodbye to maybe the best corner of the MCU. Funny, exciting, surprisingly emotional, all in a film that feels distinctly James Gunn. I’m gonna miss these characters, but probably miss Gunn’s magic with this series even more. pic.twitter.com/T6AiDH6ZR6 — Ross Bonaime (@rbonaime) April 28, 2023

“Es un adorable adiós a, tal vez, el mejor rincón del MCU. Graciosa, emocionante, sorprendentemente emotiva, todo en una película que se nota que es de James Gunn. Voy a extrañar a los personajes pero, probablemente extrañaré más la magia de Gunn con esta serie.”

#GotGVol3 is a slightly disappointing conclusion to one of my favorite teams in the MCU. Over-long and with an under whelming villain. It’s my least favorite of the #Gotg trilogy, but it still has glimpses of the magic we got from the original film. pic.twitter.com/SUmYjzN88O — Joshua Ryan (@MrMovieGuy86) April 28, 2023

“Es una conclusión un poco decepcionante a uno de mis equipos favoritos del MCU. Demasiado larga y con un villano poco impresionante. Es la que me gusta menos de la trilogía pero aún así cuenta con destellos de la magia que nos entregó la original.”

GUARDIANS OF THE GALAXY VOL. 3 aspires for sweeping emotion, gut busting laughs & thrilling action. It sometimes succeeds but as a send off for all of these characters, it feels strangely uneven & anticlimactic. Features the best makeup & visual effects of the trilogy. #GotGVol3 pic.twitter.com/IgOYEvbAPX — Matt Neglia (@NextBestPicture) April 28, 2023

“Guardianes de la Galaxia Vol. 3 aspira a ser emotiva, hilarante y emocionante. A veces lo logra pero, como una despedida a todos estos personajes, se siente inestable y anticlimática. Cuenta con los mejores efectos visuales y maquillaje de la trilogía.”

Vía: Screencrush

Nota del editor: Pensé que iba a haber una reacción más negativa, de verdad siento que aquellos que resaltaron fallas en sus comentarios, lo hicieron en el fondo porque quisieran que la franquicia continuara, creo que esta película va a ser un buen cierre y no creo que salgan decepcionados por verla.