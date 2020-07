Primer vistazo a Luca, la nueva película de Disney y Pixar

Disney y Pixar tomaron al mundo por sorpresa esta mañana al revelar su más reciente proyecto, Luca. Esta cinta se enfocará en un pequeño niño mientras disfruta de sus vacaciones en un pequeño poblado de la Riviera Italiana. Lamentablemente, no se dieron más detalles al respecto, pero gracias al impresionante historial de Pixar, la cinta ya generó mucha expectativa.

Just Announced: Disney & @Pixar’s all-new film “Luca.” Directed by Enrico Casarosa & produced by Andrea Warren, the film will introduce a boy named Luca as he experiences an unforgettable summer in a seaside town on the Italian Riviera. “Luca” opens in theaters summer 2021. pic.twitter.com/H4AKRC4smo

— Disney (@Disney) July 30, 2020