¿Por qué Tom Holland no ha filtrado nada de No Way Home?

Ya no falta mucho para el anticipado lanzamiento de Spider-Man: No Way Home, y para sorpresa de muchos, casi no se ha filtrado nada al respecto. Sí, hemos tenido unos cuantos “vistazos” a ciertas cosas, pero la verdad es que hasta el momento, nada de esto ha sido oficialmente verificado. ¿A qué se debe esto?

Tom Holland, quien interpreta a Peter Parker en el MCU, tiene un historial bastante extenso cuando se trata de filtraciones. El actor ha filtrado varios detalles de casi todas las cintas en las que ha participado, pero eso no ha ocurrido todavía con No Way Home. Platicando con la revista Empire, Holland reveló que los creadores de la película casi no le han dado muchos detalles, tal vez para evitar que los revele accidentalmente.

“No tengo idea. Nunca me dicen lo que está pasando.”

Por otra parte, Holland mencionó que una de las mejores escenas dentro de esta película involucra a Spider-Man, la tía May, Hapy Hogan, y otra misteriosa persona. Obviamente Holland no dijo de quien se trataba, pero por supuesto, el internet ya empezó con las especulaciones.

Spider-Man: No Way Home llegará a salas de cine el próximo 17 de diciembre.

Nota del editor: Obviamente que tanto Sony como Marvel Studios están siendo muy cuidadosos con las filtraciones de esta película. Después de todo, estamos hablando de que No Way Home será como el cierre de la trilogía ‘Homecoming‘, así que hay muchas expectativas al respecto.

Via: Empire