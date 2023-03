Por qué Pikachu fue elegido para ser pareja de Ash

El anime de Pokémon fue una pieza clave en la difusión de Pokémon en todo el mundo, y también ayudó a impulsar la popularidad de Pikachu de manera importante. Pikachu rápidamente se convirtió en la mascota por defecto de todo lo relacionado con Pokémon, y eso sigue siendo así hasta el día de hoy.

La revista Animedia tuvo la oportunidad de hablar con el director del anime de Pokémon, Kunihiko Yuyama, para averiguar por qué Ash y Pikachu fueron emparejados desde el principio. Resulta que no había una sola respuesta, sino una multitud de razones que llevaron a este emparejamiento absolutamente icónico.

“Considero a Pikachu como una combinación de ternura, fuerza y la capacidad de sacar algunas risas. Por cierto, decidí desde el principio que el Pokémon que se convertiría en el compañero de Ash no sería uno de los tres que se eligen al principio del videojuego, ya que pensé que eso podría entristecer a algunos de los espectadores. Por eso terminó con un Pikachu, una decisión de la que estoy realmente contento. Los Pokémon no siempre son como los humanos esperan que sean. Son individuos únicos que tienen sus propias razones individuales para interactuar con los humanos. Ese es el tipo de temas o relaciones que muestra el anime de Pokémon; cómo alguien puede eventualmente llevarse bien a pesar de no poder comunicarse en absoluto cuando se conocen por primera vez. La comunicación es uno de los temas principales del programa, y el primer Pokémon de Satoshi, Pikachu, lo pone en práctica. Hay tantos tipos diferentes de Pokémon en este mundo, que cuando los representamos, intentamos comenzar imaginando qué pasaría si estos Pokémon realmente existieran en un lugar determinado, y qué estarían haciendo en ese caso, y luego dejamos que la historia se desarrolle a partir de ahí,” Kunihiko Yuyama director.

Vía: Go Nintendo