Por esta razón, Colin Farrell no podría reemplazar a Johnny Depp en Animal Fantásticos

Los fans de Harry Potter quedaron en shock al enterarse que Johnny Depp quedaría fuera de la siguiente película de Animal Fantásticos, y ahora muchos se preguntan quién lo reemplazará para el papel de Gellert Grindelwald. Se anticipaba que Colin Farrell podría regresar como villano para esta secuela, pero esto no sería posible por una sencilla razón.

Según lo reporta Variety, la razón por la cual Farrell no podría asumir el papel de villano en la secuela de Animales Fantásticos se debe a que el actor está muy ocupado con su papel de Oswald Cobblepot/El Pingüino en The Batman. A pesar de que esta cinta no debutará hasta el 2022, las filmaciones de la cinta no concluirán hasta el siguiente año.

“El candidato más obvio, Colin Farrell — que interpretó a un Grindelwald disfrazado en la primer película de Animales Fantásticos — seguramente no estará disponible, Variety se ha enterado, dado a lo demandante que es el papel de El Pingüino en The Batman, que actualmente se encuentra en filmaciones en Londres.”

Fuente: Variety