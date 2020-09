Pokémon Rojo y Azul se estrenaron un día como hoy de 1998 en América

La saga de Pokémon se ha extendido a prácticamente todas las líneas de productos allá fuera, pero todo comenzó originalmente con unos pequeños juegos para el Game Boy conocidos como Pokémon Rojo y Azul. Si creciste durante los años 90 entonces seguramente recordarás a estos títulos con mucho cariño, o incluso fue gracias a ellos que empezaste en el mundo de los videojuegos.

On this day in 1998, Professor Oak first introduced North American Trainers to the world of Pokémon. ❤️💙

Show of hands, Trainers—how many of you began your journey with Pokémon Red or Pokémon Blue? pic.twitter.com/OFtDv0F2gr

— Pokémon (@Pokemon) September 28, 2020