El próximo 19 de noviembre por fin llegarán Pokémon Brilliant Diamond y Shining Pearl al Nintendo Switch. Aunque las filtraciones del juego ya han revelado el regreso de un par de áreas que vimos en Platinum, The Pokémon Company ha confirmado el día de hoy una zona completamente nueva y exclusiva de estos remakes.

Cada remake de Pokémon cuenta con algún tipo de contenido totalmente adicional. En Fire Red y Leaf Green fueron unas islas con una historia nueva; en Heartgold y Soulsilver se expandió sustancialmente todas las actividades del post-game; y en Omega Ruby y Alpha Sapphire se agregó un capítulo extra. Ahora, Brilliant Diamond y Shining Pearl introducirán una zona enfocada a capturar legendarios.

Una vez que logres derrotar a la Campeona de Sinnoh, podrás acceder al Ramanas Park, una zona enfocada a capturar los diferentes legendarios que han aparecido a lo largo de la serie. Algunos de estos serán exclusivos de la versión que elijas, y otros solo se podrán obtener al tener información de Let’s Go Pikachu/Eevee y Sword and Shield en tu Switch.

Your Sinnoh adventure is about to get Legendary, Trainers.

Introducing Ramanas Park, an expansive new facility where you can encounter a variety of Legendary Pokémon!#PokemonBrilliantDiamond and #PokemonShiningPearl arrive on November 19!

💎✨ https://t.co/jPpx2uCFcZ pic.twitter.com/IG7dbG1M7p

— Pokémon (@Pokemon) November 10, 2021