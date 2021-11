Ya se filtraron Pokémon Brilliant Diamond y Shining Pearl

Pokémon Brilliant Diamond y Shining Pearl llegarán al Nintendo Switch el próximo 19 de noviembre. Sin embargo, este juego ya se filtró. Durante el fin de semana, un usuario que asegura tener una copia anticipada del juego, publicó en internet una serie de imágenes y videos. Aunque este material ya fue eliminado, esto dio pie a que más personas comenzaran a hacer lo mismo.

Si bien no hay algo que genuinamente sorprenda a los jugadores, ya que estamos hablando de un par de remakes bastante fieles a los trabajos originales del DS, estas filtraciones han revelado que la Battle Frontier y la Dark Dimension, contenido adicional que llegó a Platinum, están presentes en estas entregas.

Junto a material relacionado con los primeros gimnasios, así como imágenes del pokédex, estas filtraciones muestran que algunas ciudades de Sinnoh cuentan con los diseños originales de Diamond y Pearl, combinados con lo visto en Platinum. De igual forma, la calidad de la música y los gráficos no están a la par con lo visto en los tráilers, aunque se especula que esto será corregido con un parche de día uno.

Por el momento no hay un comunicado oficial por parte de Nintendo o The Pokémon Company respecto a estas filtraciones, y considerando que solo estamos a 11 días del lanzamiento de estos títulos, seguramente no veremos algo por el estilo. Pokémon Brilliant Diamond y Shining Pearl llegarán al Nintendo Switch el próximo 19 de noviembre.

En temas relacionados, aquí puedes ver el nuevo tráiler de estos juegos. De igual forma, Pokémon ya es un patrocinador de las luchas de sumo.

Nota del Editor:

Tal parece que estos remakes caen en un área bastante aceptable. Si bien las filtraciones apuntan a que contenido de las siguientes generaciones, como las mega-evoluciones, no están presentes, el trabajo que se está llevando a cabo en esta ocasión, se está apegando lo más posible a los juegos de la cuarta generación.

Vía: VGC