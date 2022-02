PlatinumGames hará juegos diferentes y más largos

PlatinumGames es uno de los estudios más amados del momento. Tan solo en 2022 veremos el lanzamiento de Bayonetta 3 y Sol Cresta, dos experiencias que seguramente serán del agrado de todos los fans de Hideki Kamiya. Sin embargo, Atsushi Inaba, cofundador esta compañía y quien recientemente fue nombrado CEO, ha señalado que tiene la intención de dar pie a proyectos que sean diferentes y se puedan jugar por un largo periodo de tiempo.

En una entrevista con Famitsu, Inaba fue cuestionado sobre el estado de Project G.G., uno de los trabajos en los que Kamiya está involucrado. En lugar de hablar sobre del juego que se desconoce mucho, el CEO compartió su visión para el futuro de la compañía, una en donde ve un mayor enfoque en experiencias que uno no asociaría inmediatamente con PlatinumGames. Esto fue lo que mencionó:

“Project G.G. todavía está en la etapa de probar varias cosas, por lo que no puedo contarles mucho al respecto, pero cuando se trata de la producción futura de juegos, queremos centrarnos en crear juegos que sean diferentes a los del pasado. Me gustaría centrarme en crear juegos que puedan disfrutarse y amarse durante más tiempo. Por supuesto, nos gustaría apreciar y crear juegos pequeños pero brillantemente concebidos, como Sol Cresta, y juegos en los que puedas disfrutar del proceso de completar el juego pasando por etapas únicas y bien diseñadas, como Bayonetta. Sin embargo, los proyectos que estamos tratando de crear para el futuro serán diferentes en cuanto a su estructura. Teniendo en cuenta los cambios en el mercado durante los próximos cinco años, creo que es absolutamente necesario que hagamos esto. Lo siento por ser tan vago, pero creo que eso es todo lo que puedo decir en este momento. Quiero llevar a PlatinumGames en una dirección pura y sin adulterar, y nunca mirar hacia atrás. Creo que ese es mi papel ahora”.

Aunque por el momento no hay detalles sobre lo que esto significa para PlatinumGames, no sería sorpresa ver en el futuro algún título con elementos de juego como servicio. No solo la división de Tokio del estudio fue creada para facilitar su deseo de expandirse a juegos de “operaciones en vivo”, sino que actualmente están trabajando en Babylon’s Fall junto a Square Enix, el cual cuenta con elementos MMO.

Sin embargo, Inaba señala que las experiencias clásicas de la serie no serán olvidadas. En temas relacionados, PlatinumGames quiere llevar Star Fox Zero al Switch. De igual forma, la compañía ha hablado sobre Bayonetta 3.

Nota del Editor:

Si bien es seguro que PlatinumGames tiene el potencial de entregarnos grandes experiencias sin importar del género en el que estén trabajando, hay una incertidumbre al momento de hablar de juegos como servicio, o experiencias más longevas, ya que el estudio sabe hacer grandes títulos enfocados a una sola aventura.

Vía: VGC