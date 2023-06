Pista indica que Metroid Prime 4 podría llegar pronto

Metroid Prime 4 ha sido uno de los mayores misterios de la era de Nintendo Switch. El juego fue anunciado en 2017, pero en 2019 se reinició el desarrollo desde cero, con Retro Studios, el desarrollador original de la serie, nuevamente a cargo. Desde entonces, Nintendo ha confirmado el desarrollo del juego en algunas ocasiones, pero no ha ofrecido ninguna información concreta al respecto. Sin embargo, algunos fanáticos en el subreddit Gaming Leaks and Rumors parecen pensar que eso podría estar cambiando, ya que ahora el juego aparece enlistado en la tienda My Nintendo en el Reino Unido. Cabe señalar que existe cierto debate sobre cuánto tiempo lleva el juego enlistado.

Por sí solo, esto no es mucha información, pero Nintendo no ha anunciado un lanzamiento importante para la temporada navideña de 2023. De hecho, los planes de Nintendo después del lanzamiento de Pikmin 4 en julio son un gran misterio. Existe mucha especulación de que la compañía se está preparando para lanzar una nueva consola a principios de 2024, y Metroid Prime 4 podría ser un gran juego para cerrar la era de Switch. Metroid nunca ha sido uno de los juegos más vendidos de Nintendo, por lo que probablemente tendría más sentido lanzar el juego antes de la nueva consola, en lugar de que sea un título de lanzamiento.

Mientras los fanáticos han estado esperando pacientemente el lanzamiento de Metroid Prime 4, ¡Nintendo Switch les ha brindado a los fanáticos de la serie muchas cosas para disfrutar! Metroid Dread ofreció una nueva entrega en 2D de la serie en 2021, mientras que Metroid Prime Remastered tuvo un lanzamiento sorpresa a principios de este año. Ambos juegos fueron muy bien recibidos por la crítica, e incluso Metroid Dread estableció un nuevo récord de ventas para la serie.

Vía: Comicbook

Nota del editor: Cuando finalmente se lance, esperemos que Metroid Prime 4 cumpla con las expectativas. Han pasado casi 16 años desde el lanzamiento de Metroid Prime 3: Corruption, y los fanáticos están ansiosos por ver hacia dónde llevará la serie Retro Studios. Es difícil decir si finalmente se vislumbra el final, ¡pero parece que el momento es el adecuado!