Surge rumor sobre un próximo Nintendo Direct

Este mes significa mucho para la industria de los videojuegos, puesto que habrán algunos eventos importantes por parte de empresas terceras, así como Xbox y hasta Ubisoft con todo lo que tienen preparado para el año. Sin embargo, parece que Nintendo se ha mantenido alejada de esta fiesta, y ahora, un nuevo rumor indica totalmente lo contrario.

Según lo comentado por un destacado insider del medio, Jeff Grubb, se menciona que ha escuchado algo sobre una presentación de Nintendo, misma que no tardaría en llegar por medio de la empresa japonesa. Concretamente, no sería este mismo mes, sino en algún punto de julio del cual aún no se revela el día en específico.

Aquí lo que se dice en el podcast donde asistió:

Algo que no está de más decir, es que podría tratarse de una presentación menor a lo que estamos acostumbrados, y eso pasó justamente el año pasado con el Nintendo Direct Mini. Esas son presentaciones en las que terceras compañías dan a conocer sus videojuegos, y claramente, no se presenta ningún tipo de producción que venga de los creadores de Mario.

Por ahora, todos estos rumores se quedan como la palabra lo dice, eso hasta que Nintendo dé más noticias sobre lo que planean en el año. Y es que debemos recordar, que el último lanzamiento fuerte en mente es Pikmin, más allá de eso el panorama es incierto.

Vía: My Nintendo News

Nota del editor: Lo más seguro es que sea un mini como el año pasado, pero espero que valga la pena echarle el ojo a todo lo que tienen planeado empresas como Bandai Namco, Capcom, Square Enix y más.