Pide pastel de Rick & Morty y recibe uno de.. ¿Ricky Martin?

Sin duda alguna, Rick & Morty es una de las series más populares de todo el mundo y no, no solo entre los niños. La caricatura de Adult Swim siempre da mucho de qué hablar, y en esta ocasión, ha ocurrido algo sumamente divertido que definitivamente no ves todos los días.

A través de su cuenta de TikTok, jocelynee5 narra cómo fue que su primo, de apenas 16 años, pidió un pastel de Rick & Morty para celebrar su cumpleaños. Para sorpresa del muchacho, parece que sea quien sea que se lo haya comprado no entendió muy bien las instrucciones, y en su lugar, le consiguió uno de Ricky Martin. Sí, *ese* Ricky Martin.

Por suerte, y como ya pudiste ver en el video, la chica se le tomó con humor, aunque esa reacción posiblemente no vaya a ser la misma con el cumpleañero. Definitivamente sería interesante ver cómo es que reacciona su prima ante esta divertida situación.

Fuente: TikTok