Phil Spencer elogia al nuevo control de PlayStation 5

Hace un par de días se ha llevado a cabo una nueva edición de la CES, feria de tecnología en la que los expositores dan a conocer sus nuevos proyectos para lanzarse a lo largo del año y también tiempos posteriores. Así, PlayStation presentó Project Leonardo, control para su nueva consola que se adapta a personas con capacidades diferentes a las convencionales.

Después de la revelación, el presidente de la división de videojuegos de Microsoft, Phil Spencer, reaccionó a lo que le parece dicho proyecto, siendo una opinión positiva ya que es una apuesta llamativa. Desde siempre ha estado a favor de las cosas que propongan accesibilidad en los videojuegos, esto también pasó en su momento con controles de Xbox.

Por medio de su cuenta de Twitter envió una respuesta al tweet de PlayStation que nos presenta este nuevo dispositivo que hará de los videojuegos algo más accesible para todos los públicos del mundo. Comentó que este tipo de lanzamientos son necesarios en la industria, y haciendo énfasis en que la compañía Sony lo está haciendo bien.

I think this is a great addition to the PlayStation ecosystem, well done.

— Phil Spencer (@XboxP3) January 5, 2023