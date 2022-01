Ya pasaron unos cuantos años desde que se transmitió el último capítulo de Game of Thrones, pero la comunidad todavía no ha podido superar lo terrible que fue la conclusión para la historia de todos estos personajes. Peter Dinklage, quien interpretó a Tyrion Lannister en el transcurso de la serie, también admite que este final dejó muy insatisfechos a los fans, pero tampoco hay mucho que pueda hacer al respecto.

Como parte de una nueva entrevista con The NY Times, Dinklage declaró lo siguiente:

“Uno trata de evadir las conversaciones, pero eso era imposible. Diariamente te lo recuerdan los fans. Ellos tienen un amplio conocimiento sobre esto, pero cuando las expectativas no terminan por cumplir, entonces es cuando empiezan las críticas. Después también nos criticaron porque no quisimos seguir adelante con la serie. Algunos se enojaron. Pero si tratas de apelar a todos, entonces estás haciendo algo mal. Y hemos ofendido a un montón de personas.

La comunidad quería que la bonita gente blanca cabalgara hacia el atardecer juntos… Por cierto es ficción. Hay dragones y todo. Supérenlo.

Entiendo que se llamara ‘Game of Thrones’, pero al final, lo único que la gente me decía cuando me veía en la calle era, ‘¿Quién se quedará con el trono?’ No sé por qué estaban tan obsesionados con eso porque el show iba mucho más allá… el show le da un giro a todo lo que piensas, y eso es lo que me encanta de él.”