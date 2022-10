En solo unas semanas por fin llegará Persona 5 Royal a Nintendo Switch, PC, consolas de Xbox y PS5. Sin duda alguna, este es un gran momento para ser fan de la serie de Atlus. Afortunadamente, las buenas noticias no terminan aquí, ya que se ha confirmado la fecha exacta de lanzamiento para Persona 4 Golden y Persona 3 Portable para las plataformas actuales.

Por medio de su cuenta de Twitter, Atlus confirmó que Persona 3 Portable y Persona 4 Golden llegarán a PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, Game Pass, Nintendo Switch y PC el próximo 19 de enero de 2023. Los dos títulos estarán disponibles el mismo día de forma digital, y por el momento se desconoce si veremos alguna copia física de estas entregas.

🌙 Special Announcement! 📺

Persona 3 Portable and Persona 4 Golden release for modern platforms on January 19, 2023! #P3P #P4G pic.twitter.com/OrAx46j8XG

