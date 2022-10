Pese a que las grandes compañías siguen apostando por tecnologías como los NFTS, el blockchain y el metaverso, una y otra vez se ha demostrado que el mercado no está listo, y el público no tiene un solo gramo de intereses. Ahora, recientemente se dieron a conocer una serie de documentos internos de Meta, en donde se menciona que los desarrolladores de Horizon Worlds ni siquiera hacen uso de esta aplicación para el Metaverso.

Recientemente, The Verge obtuvo una serie de documentos en donde se deja en claro que Horizon Worlds, el gran mundo de realidad virtual creado para el metaverso, se está enfrentando a serios problemas. De acuerdo con varios teasters, la aplicación de VR está llena de errores, “problemas de calidad” y es “demasiado difícil para nuestra comunidad experimentar la magia de Horizon”.

En respuestas a estas preocupaciones, Vishal Shah, Vicepresidente de Metaverso, le ha implorado a los desarrolladores de Meta que se tomen el tiempo para enamorarse de este mundo virtual. Esto fue lo que comentó:

“Para muchos de nosotros, no pasamos tanto tiempo en Horizon y nuestros paneles de dogfooding lo muestran con bastante claridad. ¿Por qué es eso? ¿Por qué no amamos tanto el producto que hemos construido que lo usamos todo el tiempo? La simple verdad es que, si no nos encanta, ¿cómo podemos esperar que a nuestros usuarios les encante?

Todos en esta organización deberían tener como misión enamorarse de Horizon Worlds. No puedes hacer eso sin usarlo. Entra allí. Organice tiempos para hacerlo con sus colegas o amigos, tanto en las compilaciones internas como en la compilación pública para que pueda interactuar con nuestra comunidad.

Quiero ser claro en este punto. Estamos trabajando en un producto que no ha encontrado adecuación al mercado de productos. Si estás en Horizon, necesito que aceptes por completo la ambigüedad y el cambio”.