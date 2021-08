Parece que Lost Judgment tendrá una demo en PlayStation

Un nuevo listado de PlayStation Network sugiere que Lost Judgment, el siguiente RPG de acción de SEGA, tendrá una demo. Una cuenta de Twitter automatizada ha recogido un reciente registro de la base de datos de Sony, indicando que dicha demo ya ha sido agregada a la PS Store de ciertos territorios de Asia.

The game LOST JUDGMENT:裁かれざる記憶 体験版 with id CUSA29955 has been added to the PS4 japanese PSN! pic.twitter.com/oVXNt3ZLz4

— PSN releases (@psnrelease2) August 26, 2021