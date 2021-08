Parece que gameplay de CoD: Vanguard se ha filtrado

Call of Duty: Vanguard es uno de los juegos más esperados de este año. Si bien nos encontramos a menos de un día de la revelación oficial de este título, parece que el gameplay de esta entrega ya está circulando en línea, y las personas que han tenido la oportunidad de ver este material, están más que emocionados.

Recientemente, Tom Henderson y Okami, dos de los filtradores con mayor credibilidad en el círculo de Call of Duty, aseguran haber visto gameplay de Vanguard corriendo en un PS5. En específico, se habla de una misión de la campaña, la cual se desarrolla la noche antes del D-Day. Esto fue lo que mencionó Henderson al respecto:

Even for a mission set on the night before the D-Day landings, it looks very crisp. No "grey wash" that we typically see in Call of Duty.

It looks like they've used the PS5 to its full potential. A lot of playing with shadows and lighting – fire, gunshots, and that sort of thing

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) August 18, 2021