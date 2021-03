Parece que EA Play finalmente se sumará a Xbox Game Pass en PC

EA Play se sumó a Xbox Game Pass el año pasado, pero solo en consolas. Evidentemente, la comunidad de jugadores en PC no reaccionó de muy buena manera ante esta noticia, pero por suerte, parece que solo es cuestión de semanas para que EA Play también esté disponible en esta plataforma.

En redes sociales. usuarios descubrieron que tres nuevos juegos de EA Play recientemente aparecieron en la Microsoft Store, aunque por el momento no han sido públicamente listados, y sí, son juegos para PC.

EA Play + Xbox Game Pass for PC: Three new EA titles recently added to the Microsoft Store 😉 pic.twitter.com/BRYDDEBdWO

— Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) March 10, 2021