¿Uncharted 5 está en desarrollo? Actor de voz de Nathan Drake habla al respecto

Desde que Sony fundó ese misterioso estudio en San Diego, los fans de Uncharted creen que ya se está trabajando en una quinta entrega de la franquicia. Hasta la fecha, no tenemos evidencia concreta de que ese sea el caso y de hecho, ni siquiera el actor de voz de Nathan Drake sabe algo al respecto.

Nolan North, actor que prestó su voz al personaje durante todas las entregas de la franquicia, participó recientemente durante un livestream de Get Good, donde confirmó no tener idea si PlayStation está trabajando en un nuevo Uncharted o no.

“Honestamente, no tengo idea. Pero si hay un nuevo juego de Uncharted en desarrollo, y no no estoy en él, entonces tendremos problemas.”

Desafortunadamente, eso fue todo lo que North dijo al respecto, pero en general, parece ser una mala noticia para los fans de la franquicia. Sabemos que Naughty Dog, estudio responsable por la franquicia, dijo que Uncharted 4 sería la última entrega de la franquicia y posteriormente, se mudarían a otros proyectos como The Last of Us.

Considerando que el final de Uncharted 4 también significó el final para Nathan Drake, si es que hay un nuevo juego de la saga en desarrollo, es probable que tenga a otro protagonista.

Via: ComicBook