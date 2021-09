La semana pasada se llevó a cabo el PlayStation Showcase 2021, evento donde se nos revelaron un montón de juegos nuevos. Entre ellos está Project EVE, un hack n’slash para PlayStation 5 a cargo del estudio surcoreano ShiftUp. Aunque el juego parece haber pasado un poco desapercibido, sus desarrolladores han estado entre titulares estos últimos días por una curiosa razón.

Resulta que Hyung-Tae Kim, el CEO de ShiftUp, celebró la exitosa revelación del juego en el evento previamente mencionado al regalarles un PS5 a todo su equipo. En total, fueron 260 empleados quienes recibieron la consola next-gen de Sony, para que de esta forma puedan disfrutar de Project EVE cuando se lance el próximo año.

Shift Up CEO, Hyung-Tae Kim celebrated the successful showing of Project Eve at the PlayStation showcase by purchasing a PS5 for each of his 260 staff. https://t.co/VVtp2aaRib pic.twitter.com/mQV32i37l5

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) September 13, 2021