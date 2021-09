Power Rangers: Battle for the Grid tal vez ya no sea tan popular como fue lo fue durante su lanzamiento, pero eso no significa que sus desarrolladores ya estén listos para abandonar el juego por completo. De hecho, el día de hoy se liberó el primer tráiler para su cuarta temporada de contenido, el cual nos introduce a los personajes que llegarán próximamente a este título de peleas.

Adam Park y Black Ninja Ranger llegarán al título el próximo 21 de septiembre, es decir, en exactamente una semana. Posteriormente tendremos a Poisandra en noviembre de este año, y por último, pero no menos importante, Rita Repulsa se sumará al juego en diciembre.

Via: IGN