Nuevo tráiler de Persona 3 Reload: The Answer

No contentos con el lanzamiento de Metaphor ReFantazio, Atlus nos entregará el próximo mes de septiembre The Answer, la expansión de Persona 3 Reload que los fans han estado esperando por meses. De esta forma, el día de hoy publicaron un nuevo tráiler de este DLC, el cual nos da un mejor vistazo a la historia que nos espera.

Originalmente, The Answer formó parte de Persona 3: FES para el PlayStation 2, y muchos fans se decepcionaron al ver que este contenido no estaba disponible en Persona 3: Reload cuando el remake llegó a principios de año. Sin embargo, durante los eventos de verano, se confirmó un pase de temporada que no solo agrega trajes adicionales, sino que no daría la oportunidad de experimentar esta historia una vez más.

The Answer se desarrolla después de los eventos de la campaña principal, y en esta ocasión Aigis toma el papel principal. La situación en la que se encuentran los miembros de S.E.E.D. los obliga a enfrentarse a sus oscuros pasados, y aceptar la partida del protagonista de la historia original. Junto a esto, podemos esperar un par de novedades, como nuevos ataques combinados de las Personas, así como un personaje adicional para el equipo.

Persona 3 Reload: The Answer estará disponible el próximo 10 de septiembre, y se podrá conseguir como parte del pase de temporada para el remake. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña de Persona 3: Reload. De igual forma, más remakes de Persona estarían en camino.

Nota del Autor:

The Answer es un contenido extraño, al menos para la comunidad. He visto que muchos están felices por esta historia en el remake, pero también he visto personas que no están contentos con la representación de los personajes en esta sección, y la forma en la que este contenido dura más de lo necesario. Será interesante ver la reacción cuando esta expansión esté disponible.

