Nuevo parche de BioShock: The Collection provoca múltiples problemas en Xbox One X

Esto es algo que definitivamente no estábamos esperando, pero de acuerdo con múltiples fuentes, parece ser que BioShock: The Collection ya tiene soporte para resolución 4K en Xbox One X. Tras un reciente parche, el juego es clasificado como “Mejorado para Xbox One X” en la tienda Microsoft Store. La mala noticia es que esta actualización resultó ser muy inconsistente y varios usuarios reportan que las cosas no funcionan según lo intencionado.

En un video publicado por VG Tech, se dice que el juego ya corre a una resolución nativa de 3840×2160 en el sistema, mientras que se sigue desempeñando a 60 cuadros por segundo, al igual que antes.

Sin embargo, algunos jugadores han reportado unos cuantos problemas. El primero, es que el soporte para HDR no parece funcionar en los primeros dos juegos de la colección, además de que un extraño glitch está provocando ciertos problemas en específico con la versión de Xbox One X que afectan su rendimiento.

Por ahora, 2K no ha comentado nada al respecto, sin embargo, esta es la segunda ocasión en menos de un mes que un juego de la compañía sufre de problemas técnicos. Recordemos que Mafia II: Definitive Edition debutó hace un par de semanas, y el juego resultó ser un desastre técnico en PS4 y PS4 Pro, así que esperemos puedan resolver ambos problemas lo más pronto posible.

Via: Windows Central