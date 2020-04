Nuevo estudio revela cuáles son los juegos más estresantes entre los gamers

A todos nos gustan los videojuegos por diferentes razones, pero una que casi todos compartimos es para relajarnos y desestresarnos después de un día pesado. Aunque evidentemente no todos los géneros cumplen con este propósito, y de acuerdo con varios consumidores de esta industria, Call of Duty: Modern Warfare es uno de los títulos más estresantes para jugar.

El portal Comfy Sacks llevó a cabo un estudio con más de mil participantes en Estados Unidos, y 47.4% de ellos nombraron a Modern Warfare como el más estresante. Le sigue Black Ops 4 con un 42.3%, mientras que Fortnite recibió 41.7% de los votos. Ningún otro título se les acerca, aunque juegos como Halo: Fireteam Raven, Resident Evil 2 y Madden NFL 20 también están en el top 10.

Contrastantemente, The Sims es considerado como el juego más desestresante entre usuarios, seguido por The Legend of Zelda: Breath of the Wild en segundo lugar. Le siguen otros juegos como Minecraft, Pokémon y Tetris.

De esta manera se llevó a cabo el estudio:

“Para recolectar la información mostrada acá arriba, llevamos a cabo una encuesta con mil 7 participantes. Para calificar para esta encuesta, los encuestados debían jugar videojuegos ocasionalmente, casi todos los días, o todos los días. De los encuestados, 293 reportaron haber jugado ocasionalmente, 356 reportaron jugar casi todos los días, y 358 reportaron haber jugado todos los días. 58.4% eran mujeres, 41.3% eran hombres, y menos del 1$% eran no binarios. Una encuesta preliminar de 150 encuestados se llevó a cabo para conocer los 50 videojuegos más jugados.”

Fuente: Comfy Sacks