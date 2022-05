Nuevo clip de la serie de Obi-Wan muestra el encuentro con Owen

Estamos prácticamente a una semana de que se estrene la serie de Obi-Wan Kenobi, y esto es motivo de alegría para todos los fanáticos que son amantes de la franquicia Star Wars. Así que para tener un ligero vistazo preliminar se ha mostrado un pequeño clip, en este se puede apreciar al protagonista en una conversación que algunos estaban esperando.

Concretamente, se trata de Owen Lars con el que Obi se pone a conversar al inicio de la serie. Para los no entendidos, este es el tío de Luke Skywalker, a quién se le encarga la tarea de cuidar al pequeño después de los incidentes en La Venganza de los Sith. Sin embargo, Kenobi no les quitará el ojo de encima, esto para ayudarlos en momentos de peligro.

Aquí la escena proporcionada por el usuario de Twitter, @allthingskenobi. Dale un vistazo:

"I'm asking you to leave us alone, Ben."

Here's a NEW extended clip of the confrontation between Owen and Ben in #ObiWanKenobi. pic.twitter.com/tk3YwuQw0Z

— All Things Kenobi (@allthingskenobi) May 20, 2022