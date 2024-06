Nueva versión de Beyond Good & Evil se mostrará pronto

Desde hace algunos meses se ha hablado de Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition, una nueva versión del juego que se lanzó tres generaciones de consolas atrás, y que se supone será el mismo título pero con un supuesto cambio de gráficos que impresionará a los seguidores. Y después de tanta especulación , al fin tendremos el primer vistazo, pero en una conferencia que muchos pensarían que los dueños de la franquicia, Ubisoft, no tendrán tanta relación.

Mediante la cuenta oficial de la saga en Twitter, se ha confirmado que debemos esperar el primer acercamiento durante el evento nuevo de Limited Run Games, donde presuntamente anunciarán la versión digital, pero sobre todo la que saldrá física en la tienda misma. Esto se llevará a cabo el próximo 20 de junio en punto de las 11 AM del tiempo del pacíficio y 12 PM del tiempo de México.

Looks like Uncle Pey'j has a message to share with you all…

See you at the Limited Run Games Showcase on June 20th at 2pm EST for more news about Beyond Good & Evil – 20th Anniversary Edition! 👉 : https://t.co/zaLKVRlN2A Big thanks to Hubert Chevillard for this little teaser😀 pic.twitter.com/dY2PqL2JWn

— Beyond Good and Evil 2 (@bgegame) June 18, 2024