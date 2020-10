No Man’s Sky: PSVR funcionará con la versión de PS5 gracias a la retrocompatibilidad

No Man’s Sky ha regresado a los reflectores tras haberse confirmado su versión next gen. Si tienes el juego en PS4 y Xbox One, podrás seguir jugando en las nuevas consolas gracias a una nueva actualización que introduce todo tipo de mejoras. Otra buena noticia es que PlayStation VR funcionará en PS5 gracias a la retrocompatibilidad.

Debido a que PSVR está corriendo técnicamente en la versión de PS4, esto significa que la gran mayoría de mejoras que tendrá la versión de PS5 no estarán disponibles cuando lo juegues en realidad virtual. Seguramente verás tiempos de carga mucho más rápidos, pero no esperes un mayor nivel de detalle, mejor iluminación, ni ningún otro tipo de mejora.

Aún así, sigue siendo una gran noticia para los fans de No Man’s Sky y PSVR, que muchos consideran es la mejor manera de disfrutar este título de exploración espacial.

Fuente: Hello Games