No hay planes de ver a Michael Keaton como Batman en más películas de DC

Uno de los puntos más atractivos del futuro del DCEU, es la aparición de múltiples Batman. Aunque Matt Reeves y Robert Pattinson siguen trabajando en la nueva versión del Caballero de la Noche, reportes han señalado que Michael Keaton retomará el icónico papel para la película de The Flash. Ahora, durante los últimos días, la posibilidad de ver a Keaton como Batman en otras cintas de DC causó confusión en el público, algo que afortunadamente se ha aclarado.

Recientemente, Brooks Barnes publicó en The New York Times una entrevista con Walter Hamada, presidente de DC Films, y habla sobre el futuro del DCEU. Fue aquí donde mencionó que Warner Bros. “tendrá dos sagas de películas diferentes que involucren a Batman, interpretado por dos actores diferentes, al mismo tiempo”. Una de estas es The Batman, mientras que la otra correrá a cargo de Keaton.

Esto comenzó una serie de especulaciones sobre una posible nueva serie de películas protagonizadas por Keaton. Sin embargo, Barnes compartió un tweet el día de ayer, en donde menciona que por el momento solo veremos a Keaton en The Flash, y actualmente no hay planes de incluir a este actor en otras cintas. Esto fue lo que comentó:

Been offline (moving apartments) and return to see this Michael Keaton craziness. I was referring to the *one film* that Keaton has been announced as being in, not a set of his own Batman films. If I had info on him beyond "The Flash," I would have obviously put it in my article

— Brooks Barnes (@brooksbarnesNYT) January 5, 2021