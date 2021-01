Una presentación especial de Monster Hunter Rise se llevará a cabo en unos días

Monster Hunter Rise es uno de los juegos más esperados del Nintendo Switch para los primeros meses de 2021. Aunque por el momento aún hay mucho que se desconoce de este título, el próximo 7 de enero de 2021 se llevará a cabo una presentación especial, dedicada a revelar más información de esta entrega.

De acuerdo con Capcom, el próximo 7 de enero a las 8:00 AM (hora de la Ciudad de México), podremos disfrutar de un evento digital, en donde se prometen “grandes noticias y anuncios” sobre este esperado juego. Recordemos que el mes pasado se reveló que un demo de Monster Hunter Rise llegaría al Switch en enero, así que es probable que por fin se revele cuándo podremos disfrutar de este pequeño adelanto. De igual forma, es seguro que veremos un nuevo tráiler y gameplay del juego.

Tune into the Monster Hunter Digital Event – January 2021 for big news and reveals on Monster Hunter Rise. #MHRise

📺 https://t.co/8IzgK7w1Wf pic.twitter.com/WuLmFcWlmd

— Monster Hunter (@monsterhunter) January 5, 2021