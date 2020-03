Nintendo presentará un nuevo Direct enfocado en los juegos indie mañana

Después de varios rumores y especulaciones, Nintendo ha confirmado que el día de mañana, 17 de marzo, se llevará a cabo una presentación dedica a los juegos independientes que llegarán al Nintendo Switch en el futuro, conocido como Indie World.

Esta presentación se transmitirá a las 11:00 am (hora de la Ciudad de México) y contará con aproximadamente 20 minutos de información relacionada a los títulos indies en camino a la consola híbrida de Nintendo. Lo más interesante de este anuncio, es que parece darle un poco de validación a previos rumores que aseguraban que durante este mes veríamos dos Nintendo Directs.

El primero de estos estaría enfocado a los juegos indies, mientras que el segundo se llevaría a cabo a finales de mes y nos daría un vistazo a los novedades relacionadas a proyectos AAA de la compañía. Ahora sólo es cuestión de esperar y ver si la otra mitad de este rumor se vuelve realidad.

Tune in tomorrow, March 17 at 10 AM PT / 1 PM ET for a new #IndieWorld Showcase livestream feat. roughly 20 minutes of info on indie games coming to #NintendoSwitch!https://t.co/N3Dhh3i7vy pic.twitter.com/dkhvGNnz0Z

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) March 16, 2020