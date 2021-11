Xbox no es el único celebrando sus 20 años esta semana. El GameCube, que terminó vendiendo 21 millones de unidades a lo largo de su vida, también se encuentra celebrando su lanzamiento norteamericano de hace dos décadas. Como resultado de esto, se reveló un curioso detalle sobre su diseño y específicamente, su icónico color morado.

El color morado no es tradicional para una consola de videojuegos, y de hecho, muchos ejecutivos dentro de Nintendo dudaron sobre esta decisión. En una entrevista con VGC, Perrin Kaplan, ex vicepresidente de marketing y asuntos corporativos para Nintendo of America, dijo que este color le daría una “mala imagen” a la consola.

“Sugerimos que no usáramos el color morado para su primera versión, pero desde Japón nos dijeron, ‘no, sí vamos a usarlo.’ Nosotros queríamos que fuera negro o plateado, porque en Estados Unidos no estaba de moda el color morado. No es que no pudiéramos lanzar una consola de ese color, solo que era muy… ‘femenino’. No se sentía masculino. Recuerdo que estábamos muy nerviosos cuando lo presentamos en E3 porque pensamos que el color daría una mala imagen para la marca.”

Por otra parte, Beth Llewelyn, ex directora de comunicación corporativa en Nintendo, dijo que elegir el color morado para el GameCube solo complicó la competencia contra Sony y Microsoft.

“Esto fue antes de Apple. Hoy en día elegir un color no tiene tanta importancia. Pero en ese entonces todas las consolas eran negras… incluso el blanco no era común. Siempre estábamos compitiendo contra Sony y Microsoft desde una perspectiva de relaciones públicas, y tener el color morado definitivamente no nos ayudó.”

Al final del día, Nintendo ofreció una amplia gama de colores para el GameCube, con los principales siendo Indigo, Jet Black, Spice Orange y Platinum Silver. También hubo unas cuantas variantes un poco más raras como Pearl White y Starlight Gold.

Nota del editor: Interesantemente, el morado resultó ser uno de los colores más emblemáticos para esta consola. De hecho, su influencia alcanzó hasta el Nintendo Switch, donde algunos usuarios modificaron sus Joy-Con con los colores clásicos del GameCube.

