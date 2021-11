Los hackers ya invadieron el multiplayer de Halo Infinite

El multiplayer de Halo Infinite se lanzó de forma sorpresiva el pasado lunes, y se ve que la comunidad lo ha estado disfrutando muchísimo. Sí, hay unas cuantas quejas relacionadas a su Battle Pass, pero en general, la experiencia es bastante disfrutable. Claro, todo eso cambia al momento de encontrarte con algún hacker, quienes ya están haciendo de las suyas en lo nuevo de 343 Industries.

Y es que como suele suceder con prácticamente cualquier título multiplayer moderno, Halo Infinite ya está siendo plagado por hackers y tramposos que están arruinando la experiencia para todos los demás. En el siguiente video puedes ver cómo identificar a uno de ellos.

Came across my first cheater on halo today, I asked him if he was cheating he said he had a controller mod LOL. @Halo @HaloSupport @HCS @HaloInfiniteUS @SplitINTEL #Cheater #halocheater #HaloInfinitemultiplayer #HaloInfiniteMP pic.twitter.com/4wxARhoEB8

— Z💤 (@ZlepOfficial) November 17, 2021