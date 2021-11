Nintendo demanda a un battle royale por usar a Mario

1-UP Platform es un juego estilo battle royale, en donde los usuarios pueden apostar para obtener NFT, un método controvertido de propiedad de archivos digitales que utiliza tecnología blockchain. Este proyecto ya ha atraído una atención negativa por su premisa. Sin embargo, ahora es Nintendo quien se suma a esta controversia, ya que la Gran N ha comenzado un proceso legal en contra de los responsables de este título, esto debido al uso de imágenes de Super Mario Bros.

A mediados del mes pasado se llevaron a cabo una serie de pruebas para este título, en donde claramente se puede notar el uso de varios elementos visuales inspirados en Super Mario Bros. Junto a esto, el sitio oficial de 1-UP Platform también cuenta con varios assets de esta serie. Como era de esperarse, parece que Nintendo ya ha tomado cartas en el asunto, ya que varios videos relacionados con este proyecto han sido eliminados de internet. De igual forma, los responsables de este battle royale han compartido el siguiente mensaje al respecto:

Holy hell! #1UP private beta test was chaotic fun! 5x since testnet. Crowd loves the game. Join the telegram to play it against other online players and spread the word! #P2E https://t.co/z9oS25B7l0

Include these tags in all things Twitter:@Game1UpToken$oneup pic.twitter.com/RcrU2r3wUS

— 1-UP Platform (@game1uptoken) October 23, 2021