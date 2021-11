Hace unos cuantos días, Skydance New Media anunció que estarían colaborando junto a Marvel en la creación de un nuevo juego original, el cual será un título de acción/aventura que contará con una importante narrativa. Todavía no tenemos muchos detalles al respecto, sin embargo, ya sabemos qué actriz estará colaborando en él.

Janina Gavankar, a quien recordarás por su papel como Iden Versio en Star Wars Battlefront II, anunció que ella participará en este futuro proyecto entre Marvel y Skydance, aunque no dijo exactamente cuál será su papel.

I can FINALLY TELL YOU THIS!

THIS is what I’ve been so lucky to be a part of. @Skydance + @amy_hennig x @Marvel = #SkydanceNewMedia

— janina gavankar (@Janina) October 30, 2021