Nintendo confirma una colaboración entre Super Mario y LEGO

Hoy no es un martes cualquiera, sino que es 10 de marzo, el cual Nintendo ha denominado el Día de Mario, debido a que la abreviación de la fecha es Mar10. Para comenzar las festividades para este año, la compañía japonesa ha anunciado una colaboración con LEGO para crear un set especial de nuestro plomero favorito.

El anuncio se dio por medio de un tweet y no se ofreció mucha información. “¡Se está construyendo algo divertido! Manténganse al tanto… ”, dice el mensaje emitido. Debido a que el tweet no tiene muchos datos, no estamos del todo seguros de si Nintendo está colaborando para un set completo de LEGO basado en Mario y amigos o si esta es solo una figura especial del plomero.

Por su parte, la cuenta oficial de LEGO también compartió un tweet con la ya clásica frase del plomero “It’s-a me, LEGO Mario!”. Super Mario no es la primera incursión del Grupo LEGO en el territorio de los videojuegos. La compañía de juguetes trabajó anteriormente con Blizzard Entertainment en una línea de Overwatch, así como con Mojang y Microsoft para Minecraft.

Probablemente a lo largo del día se dé más información sobre esta colaboración. En temas similares, Levi’s tendrá una línea de ropa inspirada en Mario Bros. De igual forma, aquí te revelamos cómo es que Illumination Studios logró convencer a Miyamoto de hacer una película animada de este personaje.

Vía: Nintendo y LEGO