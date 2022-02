A estas alturas, todos estamos perfectamente conscientes de que cuando se trata de proteger su propiedad intelectual, Nintendo no se anda con juegos. El equipo legal de la Gran N es uno de los más dedicados allá fuera, y constantemente los vemos ganando casos en contra de la piratería. En esta ocasión, han bloqueado más de mil videos de un canal de YouTube por una infracción de derechos de autor.

Nintendo le puso los ojos encima al canal de YouTube, GilvaSunner. Como resultado, 1,300 de sus videos fueron eliminados por infringir los derechos de autor de la compañía nipona al utilizar canciones de sus juegos sin su autorización. Vale la pena destacar que este canal no monetiza estos videos.

Interesantemente, este mismo canal ya había sufrido un destino similar en 2020, cuando Nintendo también le bloqueó varios de sus videos. Sobre todo esto, el autor del canal dijo lo siguiente:

“Veo muchas asunciones allá fuera con palabras extremas en mi contra. Les aclaro que yo no monetizo estos videos y no gano dinero por ellos. Entiendo que eso no justifica el subir el contenido.

Tampoco me enoja o sorprende que Nintendo esté haciendo esto, pero creo que es un poco decepcionante que no haya otra alternativa. Si Nintendo piensa que esto es lo que deben hacer, dejare que eliminen el canal. Después de todo, es su contenido.”