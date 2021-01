Ninja Theory dejará de lanzar contenido y actualizaciones para Bleeding Edge

Bleeding Edge fue uno de los proyectos más raros que Ninja Theory ha producido en años recientes, y sobra decirlo, pero no tuvo la mejor recepción entre los fans del estudio. Es bien sabido que la compañía se encuentra muy ocupada con otros proyectos, y como consecuencia, Bleeding Edge dejará de recibir nuevo contenido.

Vía Twitter, la cuenta oficial de Ninja Theory confirmó esta información con el siguiente mensaje:

With the studio now focusing on our new projects (Senua’s Saga, Project Mara & The Insight Project) we have decided that there will be no further content updates for Bleeding Edge. The game is still playable on Xbox and PC. Thank you to the fans & keep teaming up & causing chaos!

— Bleeding Edge (@BleedingEdgeNT) January 28, 2021