A pesar de haberse estrenado hace un par de meses, la fiebre por Squid Game todavía no ha terminado y Netflix lo sabe. Por esta razón, la plataforma de streaming decidió lanzar un nuevo clip en redes sociales, en donde combinaron la franquicia del aro con la obra de Hwang Dong-hyuk para entregarnos un aterrador resultado que se hizo viral en cuestión de minutos.

POV: You’re watching Squid Game and the unthinkable happens

(created by @jakefellman) pic.twitter.com/FPUtv9l7n2

— Netflix (@netflix) November 12, 2021