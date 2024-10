Netflix cierra su estudio AAA sin un solo juego

Además de producir películas y series, en los últimos años hemos visto como Netflix se adentra más y más en la industria de los videojuegos. Si bien hasta el momento esto solo se ha limitado a llevar juegos ya existentes a plataformas móviles y PC, hace un par de años crearon un estudio enfocado en crear experiencias AAA. Ahora, se ha revelado que el gigante de streaming ha cerrado esta compañía sin siquiera lanzar una sola experiencia interactiva.

De acuerdo con un reporte de Game File, Team Blue, como se le conocía al estudio de Sur de California que creó Netflix, ha cerrado sus puertas. Esto es una gran sorpresa para muchos, puesto que desde el 2022 este equipo había crecido sustancialmente, y múltiples veteranos de la industria se habían sumado a sus filas, de los cuales se desconoce su paradero ahora que las puertas de esta división han cerrado.

Desde finales del 2022, nombres como Chacko Sonny, productor ejecutivo de Overwatch, Joseph Staten, jefe creativo en Halo de Bungie y 343 Industries, Jerry Edsall, exjefe de programación en Gears 5 y ex-diseñador de la campaña de Gears of War 4 en The Coalition, y Rafael Grassetti, director de arte de Santa Monica Studio, conocido por rediseñar a Kratos en los actuales God of War, se unieron a Team Blue.

Notablemente, Joseph Staten estaba trabajando como director creativo en un “nuevo AAA multiplataforma con una licencia original”. Todo parecía indicar que Netflix estaba haciendo todo lo posible para crear algo único que podría funcionar como un juego por sí solo, y a la vez diera pie a un universo multimedia. Lamentablemente, estos planes han llegado a su fin.

Por su parte, Netflix se ha mantenido en silencio, y no ha emitido un comunicado al respecto. En temas relacionados, Netflix habla sobre el futuro de Stranger Things. De igual forma, prohibir las cuentas compartidas ha sido un éxito para la compañía.

Nota del Autor:

Eso no debería ser una gran sorpresa. Estamos hablando de Netflix, una compañía que se rige por números. Si ellos no veían potencial en su juego AAA, eso quiere decir que no pensaban que iba a ser un éxito de los miles de millones de dólares que seguramente iban a invertir para hacerlo una realidad.

Vía: Game File