Las Olimpiadas de París 2024 siguen en marcha, y más equipos han demostrado su talento ante todo el mundo, pero eso no es todo. En el caso de Japón, el equipo de nado sincronizado recientemente tuvo la oportunidad de demostrar sus habilidades, y muchos se sorprendieron, no solo por sus capacidades técnicas, sino porque su rutina estuvo acompañada de una canción de NieR: Automata.

Como parte de la rutina de nado sincronizado, el equipo de Japón realizó una secuencia inspirada en el ajedrez, en donde cada nadadora representó una pieza en el tablero. Sin embargo, lo más interesante es que usaron A Beautiful Song, canción del soundtrack de NieR: Automata, para acompañar su rutina, algo que muchos fans lograron identificar inmediatamente.

Las intensas voces operísticas de la canción cuentan con un arreglo orquestal en auge, los cuales le dieron a la rutina de natación un nivel de urgencia propio de las Olimpiadas. Es un trabajo bello, y si bien las competidoras no revelaron por qué eligieron esta canción en particular, y si bien no ganaron alguna medalla en esta ocasión, seguramente obtuvieron el oro del corazón de muchos jugadores.

Recordemos que NieR: Automata cuenta con la dirección musical de Keiichi Okabe, mientras que las composiciones corren a cargo de Keigo Hoashi y Kuniyuki Takahashi. En temas relacionados, competidor de las Olimpiadas celebra con pase de Dragon Ball. De igual forma, un nuevo NieR podría estar en camino.

Es bueno ver que la música de los videojuegos está gozando de un reconocimiento internacional. El trabajo que muchos compositores han hecho es mejor de lo que el público en general piensa, y no hay mejor ejemplo que el trabajo que se hizo con NieR: Automata.

