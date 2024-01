Muestran nuevos colores para el PlayStation 5 Slim

Esta semana se está llevando a cabo una nueva edición del CES, conferencia de tecnología en la cual varias compañías están mostrando los avances de nuevos productos para los años venideros, uno de los ejemplos fue la televisión transparente por parte de LG. Dentro de este lugar Sony también tuvo su respectiva participación, y en los pasillos de exhibición se aprecian aditamentos nuevos en torno a la consola PlayStation 5, aunque no es un salto que se se pueda considerar como realmente importante.

En imágenes compartidas mediante la plataforma de X, se puede apreciar que en los siguientes meses nuevos colores de PS5 Slim se estarán lanzado al mercado: Cobalt Blue, Sterling Silver y Volcanic Red, eso va también para quienes solamente quieran comprarse los controles de estos tonos. Vale la pena mencionar, que estos modelos se podrán encontrar ya sea si es el digital o el de disco, y obviamente, también se le puede comprar el lector blu ray como ya se conocía desde su salida al mercado.

Aquí las imágenes:

Sony Is Showing Playstation 5 Slim With A Drive In Three New Colors! • Cobalt Blue • Sterling Silver • Volcanic Red#Sony #SonyCES2024 #PS5 #PS5Slim pic.twitter.com/AYtkV23Q21 — @SoraxCloud22 (@SoraxCloud22) January 9, 2024

Vale la pena mencionar, que no está clara la fecha de lanzamiento para estas nuevas versiones de color de PlayStation 5 Slim, pero es posible que se mantenga el precio de las mismas debido a que no hay nuevas implementaciones en el hardware y tampoco se incluye algún juego dentro del paquete. Solo se trata de una opción para los usuarios que aún no compran su dispositivo y pretenden hacerlo pronto, o simplemente para coleccionistas que quieran tener todo lo que se ha lanzado en relación a Sony.

Entre otras sorpresas que la empresa ha revelado, hay un ligero vistazo a la película de Gravity Rush, misma que se anunció hace algunos años atrás y que desde ese momento no se había hablado más al respecto. También Sony hace notar que si división de películas está trabajando en la cinta de The Legend of Zelda, afirmando que será una experiencia de aventuras digna de recordar, no se dijo más del tema.

Vía: Twitter

Nota del editor: Ojalá hubieran hablado de otro adimento para la consola que valiera bastante la pena, o de menos juegos nuevos, pues hasta este momento conocemos pocas exclusivas que no sean por estudios de terceras empresas. El único juego es Wolverine, así que deberemos esperar a más noticias en los siguientes meses.