Microsoft tendría un plan para no evitar su publicidad

Algo que toda empresa necesita implementar para subsistir es la publicidad, y eso es algo que hemos visto con Amazon, Netflix, Mercado Libre, entre otras que meten anuncios, ya sea en su página web o hasta en contenido para quienes tienen su plataforma de streaming. Microsoft se ha fijado en esto, por lo que ahora están cocinando un plan para meter sus anuncios a los usuarios que usen Windows 11, aunque en esta ocasión no son comerciales por parte de terceros sino de ellos mismos.

Un usuario de Windows Insider que se hace llamar PhantomOfEarth ha compartido la información de que la empresa fundada por Bill Gates estaría buscando poner la publicidad de sus productos en la pantalla principal de su computadora, eso en el apartado de recomendados. Este ha mostrado capturas de pantalla que nos dejan ver cómo va a funcionar, con promociones de aplicaciones que llevan a los servicios y demás items que venden de forma digital o hasta físicos para accesorios.

Acá se puede ver:

Looks like the Start menu's Recommended section will be getting app promotions, similar to suggested apps in Start in Windows 10. This can be toggled off from Settings (Show recommendations for tips, app promotions, and more). pic.twitter.com/zYYnTKs9qw

— PhantomOcean3 🌳 (@PhantomOfEarth) April 9, 2024